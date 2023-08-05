Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’nda Milli Takım adına yarışan Rümeysa Gökenç, Bilecik’i Milli Takım’da temsil etti.

İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda başlayan Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’na 11 ülkeden 550 sporcu katıldı. Milli takım adına yarışan 1308 Osmaneli Belediye Takımı Sporcusu Rümeysa Gökenç, 44 kilogramda turnuva üçüncüsü oldu. Katıldıkları her turnuvada yıldız gibi parlamaya devam eden sporcuları tebrik eden Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, “Katıldıkları her turnuvadan başarı ile dönen sporcularımız var. Sporcularımızın üstün başarısı beni ve ilçemizi gururlandırıyor. İlçemizi en iyi şekilde temsil ettiklerini düşünüyorum" dedi.