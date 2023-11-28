Rumuz Goncagül, aralık ayında Kadıköy Süreyya Operası'nda
Türk tiyatrosunun en önemli oyunları arasında yer alan Rumuz Goncagül, aralık ayında İstanbul Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.
Türk tiyatrosunun en önemli oyunları arasında yer alan "Rumuz Goncagül", aralık ayında İstanbul Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.
Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı tarafından kaleme alınan tiyatro klasiği "Rumuz Goncagül", İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından aralık ayında İstanbul Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak. 70’li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle adını, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan kadınların sıkışmışlığını anlatan müzikli oyunun biletleri Türkiye’nin lider online etkinlik biletleme şirketi Biletinial’da satışa sunuldu.
Oyuncu kadrosunda Dilek Güven Eylem Yıldız, Şebnem Bilgeer, Efe Erkekli, Duygu Gökhan, Erdoğan Aydemir, Engin Delice, Ahmet Dizdaroğlu, Uğur Keleş, Aydın Orak ve Buğra Kağan Kahraman’ın yer aldığı oyunun etkileyici müzikleri ise Timur Selçuk imzasını taşıyor. Oyun, 5, 6, 7, 8 ve 9 Aralık’ta izlenebilecek.