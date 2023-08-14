Rus askerlerinden Türk gemisine helikopterli denetim

Ukrayna’ya doğru seyreden Palau bandıralı Şükrü Okan İsimli kuru yük gemisine Rus Savunma Bakanlığı tarafından helikopterli denetim gerçekleşti. Gemideki mürettebat güverte üzerinde tek sıra halinde beklediği ve helikopterin askerleri geri aldığı görüntüler saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gemide bulunan mürettebatın iddiasına göre Rus Karadeniz Filosu devriye gemisi Vasily Bykov isimli gemisinden ilk önce durmaları yönünde ateş açıldı. Mürettebat olayı anlayamayarak yoluna devam ettikten sonra Rus savaş gemisinden kalkış yapan Ka-29 helikopteri ile Karadeniz’in güneybatısında Palau bandıralı Şükrü Okan isimli kuru yük gemisine denetim gerçekleştirildi. Helikopterden askerler gemiye inerek arama yaptı. Rus askerlerinin gemide inceleme yaptıktan sonra helikoptere bindiği anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. O sırada, Türk mürettebatın ise güvertede tek sıra halinde askerlerin gitmesini beklediği görüldü. Rus askerinin kötü hava şartları dolayısı ile helikoptere binmekte güçlük çektiği görülürken, helikopterin gemiden uzaklaşarak yeniden gemiye iniş yaptığı görüntülere yansıdı. Olayda askerler tarafından herhangi bir suç unsuru bulunmadığı için geminin seyrine izin verildiği öğrenildi.

Olayda herhangi bir mal kaybı veya yaralanma durumu olmadığı ve konunun yetkililere bildirilmediği öğrenildi.