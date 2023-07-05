Rus hastalar, Doruk Nilüfer Hastanesi'nde şifa bulacak

Doruk Hastaneleri bünyesinde yer alan Doruk Nilüfer Hastanesi, Moskova merkezli Medica Tour firmasıyla yaptığı iş birliği çerçevesinde ilk hastasını kabul ederek tedavi etti. İş birliği dahilinde Medica Tour’un CEO’su Tatiana Sokolov ve İş Geliştirme Direktörü Oleg Ponimatko da hastaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Rusya’da sağlık turizmi alanında ilk on arasında bulunan ve dünyanın çeşitli ülkelerine tedavi maksatlı hasta gönderen Medica Tour’le yapılan anlaşmayla sağlık turizmine katkı yapılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Bursa’nın sağlık turizminden istenilen payı almadığına dikkat çekti ve Doruk Nilüfer Hastanesi olarak Rusya ile yapacakları anlaşmalarla Bursa’nın sağlık turizminden aldığı payı büyütmeyi planladıklarını ifade etti. Bursa’nın aynı zamanda bir kaplıca kenti olduğunun da altını çizen Namlı, gelen misafirlere bunu anlattıklarını belirtti.

“Rusya ile ilişkilerimizi daha da arttıracağız”

Medica Tour ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde ilk hastalarını ağırladıklarını belirten Namlı, Türkiye’nin Rusya ile içinde bulunulan dostluk sürecinde ilişkileri daha arttırarak devam ettirmek kararlılığında olduklarını dile getirdi. Namlı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Rusya’dan Moskova’dan sağlık turizm firmasının Medica Tour’un CEO’su Tatiana Sokolov ve İş Geliştirme Direktörü Oleg Ponimatko misafirlerimiz olarak Bursa’ya ve hastanemize geldiler. Kendileriyle birtakım görüşmeler yaptık oldukça önemli girişimlerde bulunduk ve Medica Tour firması Moskova’da yaklaşık 25 yıldır sağlık turizmi yapan ve dünyanın değişik ülkelerine hastalarını gönderen bir ciddi bir sağlık turizmi firması. Özellikle de zor vakaları, daha ağır vakaları bu anlamda dünyanın değişik ülkelerde tedavi ettirme fırsatı bulmuş ve yerinde değerlendirmelerde bulunmuş bir firma. Rusya’da rehabilitasyon hastalarına hizmet vermek üzere termal turizmde çok önemli bir yer olması sebebiyle hastanemizin bu alanını altını çizerek gezdiler. Bu konudaki iş birliğimizi karşılıklı gündeme aldık çünkü termal olarak hem hastane olup hem termal olarak hizmet verilebilecek bir başka kuruluşun dünyada olmadığını ifade ettiler. Biz de hem rehabilitasyon, fizik tedavi, ileri onkoloji hastaları, plastik, estetik cerrahi, özellikle pediatrik kardiyoloji konusunda, inme hastalıklarının tedavisi gibi önemli konuları ele aldık. Bir takım iş birliği protokolleri imzaladık. Rusya’nın da özellikle bir ambargoya karşı karşıya olmasından dolayı ülkemizle içinde bulunduğu bu dostluk süreci içerisinde ilişkilerimizi daha da arttırarak devam ettirmek kararlılığı içerisindeyiz. Zaten bu esnada bir hastaları vardı hastanemizde ameliyat oldu bu hastayı da bu vesileyle ziyaret ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum.”

“Gördüğüm en iyi hastane"

Türkiye’ye daha önce geldiğini fakat daha önce bu kalitede iyi bir bir hastane görmediğini ve iş birliği yapmaktan memnun olduklarının altını çizen Medica Tour’un CEO’su Tatiana Sokolov da, “İlk defa Bursa’ya geldim ve çok memnun kaldım. Aynı zamanda özelikle hastanenin hem termal suların olması hem de doktorun olması hastaları çok memnun ediyor. Daha önce buraya bir tane hasta gönderdik şu an çok memnun zaten onu da ziyaret ettik. Belki bir ay sonra buraya gelip termal terapiyi görmek için tekrar gelebilir. Özellikle çocuk bölümü çok merak ediliyor şu an Rusya’da çocuk hastalıklarında çok vakaları var. Bu nedenle ilk fırsatta çocuk hastaları göndermeyi planlıyoruz. Bu zamana kadar en iyi hastaneyi Türkiye’de gördük diyebilirim. Türkiye’ye göndereceğimiz hastalar için Özel Doruk Nilüfer Hastanesi ilk sırada tercihimiz olacaktır. Buradaki hekim ve tıbbi ekipleri, tıbbi teknolojik cihaz donanımını çok beğendiklerini belirttiler. Ayrıca hastane ekibinin Medica Tour tarafından gönderilen taleplere çok hızlı cevap verdiklerini, bu durumun karşılıklı iş birliği açısından avantaj olduğunu ifade ettiler. Türkiye’ye hasta göndermeye ve çalışmaya çok önem verdiklerini ifade ederek, Özel Doruk Nilüfer Hastanesinin kurucularına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.