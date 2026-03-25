Rus ressam Kirillova'nın 'Aşık Veysel Portresi' Saint Petersburg'da 'Laureate' ödülüne layık görüldü

Rus resim sanatçısı Tatiana Kirillova, Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Sınır Tanımayan Sanat Festivali" kapsamında "Aşık Veysel Portresi" adlı eseriyle jürinin en yüksek takdirine değer görülerek özel "Laureate" ödülünü kazandı.

Rusya Sanatçılar Birliği, Uluslararası Sanatçılar Federasyonu ve Avrasya Sanatçılar Birliği üyesi Tatiana Kirillova, 26 Şubat-15 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası "Sanatçının Dünyaya Bakışı" Sergisi’ne "İnsana Dönüş / Toprağın Sesi / Aşık Veysel", "Nazım Hikmet" ve "Dünyanın İlk Arabalı Vapuru Suhulet-26" adlı üç eseriyle katıldı.

Saint Petersburg Steihlitz Sanat Akademisi’nde Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Sınır Tanımayan Sanat Festivali" kapsamında Kirillova; 46 ülkeden katılan 1000’den fazla eser arasında "Aşık Veysel İnsana Dönüş, Toprağın Sesi" isimli eseriyle Portre Kategorisi’nde en büyük ödül sahibi oldu.

Tatiana Kirillova, ekonomi alanında yükseköğrenimini tamamladıktan sonra Moskova Fotoğraf Akademisi’nden mezun oldu. Moskova’da Rusya’nın ilk Ebru okulu olan Ebru Art’ın kurucusudur. "Aquamorfizm Sanat Tekniği" ni ortaya çıkaran sanatçı, Kaliningrad’daki Dünya Okyanus Müzesi’nde açmış olduğu sergiden sonra geniş çapta tanındı. 2021 yılında Türkiye’de Şamil Vakfı tarafından düzenlenen 850 yarışmacının katıldığı uluslararası "Özgürlük Tuvalde" isimli resim yarışmasında birinci oldu. İstanbul, Ankara, Kars, Van, Bodrum, Mersin, Bartın, Zonguldak, Kırşehir, Tekirdağ illerinde sergilere katıldı ve 7 kişisel sergi açtı. Nazım Hikmet, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ara Güler, Müzeyen Senar, Türkan Şoray, Barış Manço, Sezen Aksu, Şener Şen ve Barış Akarsu, Ressam Tatiana Kirillova’nın çalışmalarında Anadolu’ya açılan kültür pencereleri oldu.