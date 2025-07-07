Rus turistler Tekirdağ'da mor lavanta tarlalarına hayran kaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki mor lavanta tarlaları, Rusya'dan gelen turistlerin ilgisini çekti.

Rus turistler Tekirdağ'da mor lavanta tarlalarına hayran kaldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki mor lavanta tarlaları, Rusya’dan gelen turistlerin ilgisini çekti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan lavanta tarlaları, Rus turistleri ağırladı. Mor renge bürünen tarlalarda doğayla iç içe vakit geçiren yabancı turistler, bol bol fotoğraf çektirip anı biriktirdi.

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Kimi turistler doğrudan Rusya’dan gelirken, bazılarının İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. Tarlalardan oldukça etkilendiklerini belirten yabancı turistler, "Rusya’dan geldik. İlk defa böyle bir tarlaya geliyoruz. Çok beğendik. Mor tarlalar, ayçiçekleri çok güzel. Rusya’dan gelenler de var. İstanbul’da yaşıyoruz, artık buralı olduk" ifadelerini kullandı.