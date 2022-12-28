Rusya, Almanya, Çekya gibi ülkelere alabalık ihracatı yapıyor

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Rusya, Almanya, Çekya gibi ülkelere alabalık ihracatı yapılan tesisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamı Öztürk, ziyaret ettiği Bozüyük’ün Karasu mevkiinde faaliyet gösteren bin 500 ton üretim kapasiteli tesiste firma yetkilisinden detaylı bilgi aldı. Ziyaret esnasında Kaymakam Öztürk’e, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve ilçe müdürlüğü personelleri eşlik etti.