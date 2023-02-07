Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 4 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Moskova'da bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğinis açıkladı.

Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 4 ölü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Moskova’da bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğinis açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyinde yer alan Yefremov kasabasında 5 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, "Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı ve ilk bilgilere göre 2 kişi daha enkaz altında kaldı. Ne yazık ki 4 kişi öldü" denildi.