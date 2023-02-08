Rusya'da halk, Türk Büyükelçiliği'ne karanfil bıraktı

Rusya’da halk, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ne deprem felaketinde hayatını kaybedenler için karanfil bırakarak, depremzedeler için yardım malzemesi getirdi. Büyükelçilikte ayrıca, taziye defteri açıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği önüne Rus halkı, depremde hayatını kaybedenler için karanfil bırakarak, depremzedeler için çeşitli yardımlar teslim etti. Rus halkı, Büyükelçilik önüne ayrıca, “Türkiye sizinleyiz” ve “Acınızı paylaşıyoruz” yazılı notlar bıraktı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alensakdr Gruşko ise, Büyükelçiliği ziyaret ederek, deprem felaketi dolayısıyla Büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.