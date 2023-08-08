Rusya'dan gelen gemiden tahıl indirilirken patlama meydana gelmiş

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait depoda meydana gelen patlamanın ardından polis ekiplerinin detaylı incelemesi sürüyor. Sabotaj ihtimali de tüm detayları ile inceleniyor.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde dün 14.40 sıralarında Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait silolarda büyük patlama meydana geldi. Gölcük, Derince, Körfez, Karamürsel ilçelerinden de duyulan patlamanın ardından 3’ü ağır 12 kişi yaralandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin depodaki incelemesi ise bugün de devam etti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de depoda detaylı inceleme yaptı.

Sabotaj ihtimali var mı

Patlamanın ardından akıllara sabotaj ihtimali gelirken, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal açıklamalarda bulundu. Alana giren herkesin yüksek güvenlik önlemlerinden geçtiğini ifade eden Güldal, "Orası liman sahası. İçeriye güvenlik testinden geçmeyen kimse giremez. Kamu görevlisi de olsa, işçi de olsa, iş sahibi de olsa giremez. Limanlardan sorumlu mülki amirlik var. Dolayısı ile güvenlik testinden geçmeyen kimse giremez. Bütün ihtimaller değerlendirilecektir ama sabotaj ihtimali zayıf gibi" dedi.

Rusya’dan gelen geminin tahılı da bulunuyordu

90 bin ton kapasiteli Derince sahası 60 kuyudan oluşuyor. 13 adet silo patlamada hasar görürken, 75 bin ton tahıl bulunuyordu. Özellikle bu sene verimin yüksek olması sebebiyle iç piyasadan da alınan tahılın bulunduğu depoda, Rusya’dan gelen tahıl gemisinden indirme yapıldığı öğrenildi. Patlamadan etkilenin ürünün ise, depoda bulunan ürünün yüzde 20’si civarında olduğu belirtildi. Ürünün bu yılın mahsulü olduğu da ifade edildi.

TMO’da gerçekleşen en büyük patlama

Daha önce TMO veya tahıl depolarında küçük çaplı patlamaların yaşandığı öğrenilirken, dün yaşanan patlamanın TMO’da yaşanan en büyük patlama olduğu belirtildi. Olayla ilgili limanda bulunan ve 24 saat çalışan tüm güvenlik kameralarının detaylı olarak incelendiği öğrenildi. Öte yandan depolama alanında havalandırma, toz toplama sistemlerinin bulunduğu ve faal olarak çalıştığı da kaydedildi. İki saatte bir sistemlerin teknik personel tarafından kontrol edildiği ifade edildi.

Dışarıdan müdahale zor, içeriden müdahale olabilir mi

Güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu limandaki patlamaya, içeriden müdahale edilip edilemeyeceği sorusunu da TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal cevapladı. Bakanlığın talimatı ile tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Güldal, "İçeriden bir suiistimal veya sabotajı göz ardı etmeden değerlendirmesi yapılacak. Var mıdır, yok mudur incelemeden sonra belli olacak" diye konuştu.

"Kamyon şoförlerinin sigara içip attığını söyleyenler var"

İlk bulgulara göre, patlamanın tozdan kaynaklandığı açıklanırken TMO Genel Müdürü Güldal, "Bizim silolarımız dolar, boşalır. Doldurmadan, boşaltmadan önce kontrolleri yapılır. Saatlerine kadar inceleniyor. Çok değişik şeyler de var. Kamyon şoförlerinin gezerken mazgallara sigara attıklarını söyleyen de var. Bu ihmallerden kaynaklanan bir durum olabilir. Teknik aksamın çalışıp çalışmadığı, kontrol mekanizmasının, kumanda merkezinin bunları görüp görmediği incelenecek, tespit edilecek" şeklinde konuştu.