Rusya vatandaşları oy vermek için konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Rusya'da yapılacak olan seçimler çerçevesinde Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na oy kullanmaya gelen Rusya vatandaşları konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusya vatandaşları oy vermek için konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Rusya’da yapılacak olan seçimler çerçevesinde Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’na oy kullanmaya gelen Rusya vatandaşları konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusya’da 15 - 17 Mart tarihlerinde yapılacak olan başkanlık seçimleri çerçevesinde halk sandık başına giderken, Türkiye’deki Rusya vatandaşları da oy kullanmak üzere Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’na gelmeye devam ediyor. Oy kullanmaya gelen Rusya vatandaşları, konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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"1,5 buçuk saattir bekliyorum, bir bu kadar daha bekleyeceğim"

Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Marina Kravitz, "Oy kullanmaya geldik. Rusya’da 3 gün sürüyor, burada tek bir gün. Onun için beklemek zorundayız. 1,5 buçuk saattir bekliyorum, bir bu kadar daha bekleyeceğim” ifadelerini kullandı.