Rusya'ya giden kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı

Tuzla'dan Rusya'ya seyir halinde olan kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı. 166 m boyundaki genel kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Ahırkapı'ya demirletildi.

Rusya'ya giden kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda arıza yaptı
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Tuzla’dan Rusya’ya seyir halinde olan kargo gemisi İstanbul Boğazı’nda arıza yaptı. 166 m boyundaki genel kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Ahırkapı’ya demirletildi.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda USG ZURICH isimli gemi kargo gemisi arıza yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kılavuz Kaptan, KURTARMA-6 römorkörü ve KURTARMA-10 römorkörü sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından 166 m boyundaki genel kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Ahırkapı’ya demirletildi.

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