Rutin Denetimde Yakalandılar 'Tutuklandılar'

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede genel asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, 22 Ekim 2024 tarihinde Selimpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir araç durduruldu. Araç içinde bulunan K.Ş. (31) (2 suç kaydı), M.Ç. (26), M.İ.Ü. (25) ve S.C.B. (21) (1 suç kaydı) isimli şahısların kimlikleri tespit edildi.

Araçta yapılan aramalarda 55 tablet (toplam 752 adet) narkotik nitelikli hap ele geçirilirken, suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler sonucu dört şüpheli de tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

