Rüya gibi bir düğünle evlendiler

Silivri'nin sevilen simaları Koray ve Elif Koryürek, evlatları Efe Batuhan'ı evlendirdi.

İç mimar olan Efe Batuhan Koryürek, genç yaşta mesleğinde yakaladığı başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun bir süredir devam ettirdiği evlilik hazırlıklarını tamamlayan Koryürek, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Garden Et Lokantasında Merve Doğan (Koryürek) ile dünya evine girdi.



Genç mimar gönlünü moda tasarımcısı Merve Doğan'a kaptırmış, geçtiğimiz Eylül Ayında da aile arasında yapılan nişanla birliktelik resmileştirilmişti. 11 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleştirilen düğün merasimiyle evlilik merasimleri gerçekleşen çiftin düğününe yaklaşık 1000 davetli katıldı. Siyaset, iş ve sanat camiasının tanınmış yüzlerinin olduğu organizasyonda davetliler gönüllerince eğlendi. Her iki ailenin misafirlerini kapıda karşıladığı program gece geç saatlere kadar devam etti.



Koryürek, "Teşekkür ediyorum"

Düğün sonrası sosyal medya hesabınyan paylaşım yaparak katılımcılara teşekkür eden anne Elif Koryürek: "Oğlumuz Batuhan ve Kızımız Merve'nin Düğün törenlerinde Yanımızda olan, olamayan, telefonlarıyla, mesajlarıyla mutluluğumuzu paylaşan bütün dostlara sonsuz teşekkürler.." ifadelerini kullandı.