Rüya gibi bir düğünle evlendiler

Koray ve Elif Koryürek'in oğlu Efe Batuhan Koryürek, moda tasarımcısı Merve Doğan'la dünya evine girdi. Garden'de gerçekleştirilen düğüne yaklaşık 1000 kişi katıldı. Katılımcılar arasında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'da vardı.

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  • 13.06.2022 23:26
  • Güncelleme: 13.06.2022 23:28
Rüya gibi bir düğünle evlendiler
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri'nin sevilen simaları Koray ve Elif Koryürek, evlatları Efe Batuhan'ı evlendirdi. 
İç mimar olan Efe Batuhan Koryürek, genç yaşta mesleğinde yakaladığı başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun bir süredir devam ettirdiği evlilik hazırlıklarını tamamlayan Koryürek, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Garden Et Lokantasında Merve Doğan (Koryürek) ile dünya evine girdi. 

Rüya gibi bir düğünle evlendiler
Genç mimar gönlünü moda tasarımcısı Merve Doğan'a kaptırmış, geçtiğimiz Eylül Ayında da aile arasında yapılan nişanla birliktelik resmileştirilmişti. 11 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleştirilen düğün merasimiyle evlilik merasimleri gerçekleşen çiftin düğününe yaklaşık 1000 davetli katıldı. Siyaset, iş ve sanat camiasının tanınmış yüzlerinin olduğu organizasyonda davetliler gönüllerince eğlendi.  Her iki ailenin misafirlerini kapıda karşıladığı program gece geç saatlere kadar devam etti. 

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Rüya gibi bir düğünle evlendiler
Koryürek, "Teşekkür ediyorum"
Düğün sonrası sosyal medya hesabınyan paylaşım yaparak katılımcılara teşekkür eden anne Elif Koryürek: "Oğlumuz Batuhan ve Kızımız Merve'nin Düğün törenlerinde Yanımızda olan, olamayan, telefonlarıyla, mesajlarıyla mutluluğumuzu paylaşan bütün dostlara sonsuz teşekkürler.." ifadelerini kullandı.

Rüya gibi bir düğünle evlendilerRüya gibi bir düğünle evlendiler

SHA Editör
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