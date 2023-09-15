Rüzgar, ormandaki söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Rüzgar, ormandaki söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde öğleden sonra henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye tüm itfaiye ekipleri seferber edildi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlatırken, bölgede etkili olan rüzgar, itfaiye ekiplerinin sündürme çalışmalarına zorlaştırıyor. Rüzgarın da etkisiyle orman yangını yayılmaya devam ediyor. Bir yandan da vatandaşlar iş makinesi ile yangına müdahale etmeye çalışıyor.