Rüzgar türbini taşıyan tır, altına aldığı 3 aracı metrelerce sürükledi
Sakarya'nın Geyve-Taraklı yolunda rüzgar türbini taşıyan tır, kendisine yol veren 3 aracı altına alarak metrelerce sürükledi. Meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Sakarya’nın Geyve-Taraklı yolunda rüzgar türbini taşıyan tır, kendisine yol veren 3 aracı altına alarak metrelerce sürükledi. Meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Geyve-Taraklı kara yolu Akseki mevkiinde meydana gelen kazada, 34 RYY 01 plakalı rüzgar türbini taşıyan tır, kendisine yol veren 3 aracı altına alarak metrelerce sürükledi. Meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yaralıyı tedbir gayesiyle hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.