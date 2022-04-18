Ryan Babel ligdeki 3. golünü attı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti. Babel'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

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  • 18.04.2022 22:36
  • Güncelleme: 18.04.2022 23:40
Ryan Babel ligdeki 3. golünü attı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti. Babel’in UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Ryan Babel’den geldi. Mücadelenin 51. dakikasında Erick Pulgar’ın pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ön direkte Halil Dervişoğlu’nun vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu’dan dönen meşin yuvarlığı Berkan Kutlu kafa vuruşuyla tamamladı. Tekrar kaleci Abdulsamed’den dönen topu ise Ryan Babel tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük maçlarında attığı 1’er golün ardından 3. gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcunun bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile oynanan müsabakada da 1 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11’de başlayan Ryan Babel, 90 dakika sahada kaldı.

İHA

SHA Editör
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