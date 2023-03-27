S.Kadıköy ikinci yarıda 5-1

İstanbul Amatör 2. Küme 1. Grupta oynanan maçta Silivri Kadıköy kendi sahasında ve seyircisi önünde Ambarlıspor'u 5-1 mağlup ederek sezona iyi başlayan taraf oldu.

S.Kadıköy ikinci yarıda 5-1
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4d
4d

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip 28. Dakikada Gürkan Dönmez’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 35. Dakikada Volkan Köse ile yanıt verince skora denge geldi: 1-1. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Silivri temsilcisi 68’de Gürkan Karakiraz’ın attığı golle 2-1 öne geçti. 80’de Burak Yılmaz skoru 3-1’e getiren isim oldu. 82’de Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı: 4-1. 85’te Aykut Pınarlı maçın skorunu ilan etti: 5-1.