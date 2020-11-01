Saadet Gıda'nın acı günü
Bölgemizde faaliyet gösteren Saadet Gıda Fabrikasının yönetim kurulu başkanı Sübet Çiçek (46) hayatını kaybetti. Genç işadamının ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Saadet Gıda, Aknişasta ve Toybox Gıda yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüten, TİM hububat bakliyat eski Başkan yardımcısı Sübet Çiçek (46), bir süredir tedavi görüyordu. Türkiye’deki ve Ukrayna’daki fabrikalarında yaklaşık 3000 çalışanı bulunan Çiçek'in ani vefatı sevenleri yasa boğdu.
46 yaşında hayatını kaybeden genç işadamı dün kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.
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