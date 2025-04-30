Saadet Partisi'nden 1 Mayıs ve Deprem Mesajı

Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda emeğin kutsallığına vurgu yaparken, 23 Nisan’da Silivri’de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hamdemirci, İslam medeniyetinin “İşçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz” anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, “Bugün vahşi kapitalist sistem, işçiyi açlığa mahkum ediyor. Asgari ücretle çalışanlar ailesini geçindiremez duruma getirildi, taşeron işçilik ise modern kölelik haline geldi” dedi.

TÜİK’in işsizlik verilerine ilişkin hesaplamalarını da eleştiren Hamdemirci, gerçek işsizliğin gizlendiğini savunarak, “Adil Ekonomik Düzen” ile üretim ve istihdamın artırılabileceğini, emeğin hak ettiği değeri ancak Saadet Partisi iktidarının verebileceğini ifade etti.

