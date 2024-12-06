Saadet Partisi'nden CHP Silivri İlçe Yönetimine Ziyaret

Saadet Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunları ile çözüm yolları ele alındı. Ayrıca İsrail’le ticaret ilişkileri ve belediyelere yönelik kayyım uygulamaları gibi ülke gündeminin önemli başlıkları hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Adalet konusundaki sorunlara dikkat çeken Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, adaletin herkes için kutsal bir olgu olduğunu vurguladı. Hamdemirci, “Adalet, toplumun temel taşıdır ve bu günlerde adaletin eksikliği daha da hissedilir hale gelmiştir,” dedi.

Türk Tarımında "Ata Tohumu" Projesi Öne Çıktı

Ziyarette, Saadet Partisi’nin tarımı yeniden canlandıracak "Ata Tohumu Projesi" de gündeme geldi. Başkan Hamdemirci, 1980’li yıllarda kendi kendine yeten ülkeler arasında olan Türkiye’nin, bugün tarım sektöründe yaşadığı gerilemenin düşündürücü olduğunu ifade etti. Hamdemirci, “Milli Görüş iktidarında, yerli tohumlarımızla tarlalarımızı yeniden bereketlendireceğiz, üretimi artırarak milletimizi sağlıklı ve refah dolu bir geleceğe taşıyacağız,” açıklamasında bulundu.

Ziyaret Ata Tohumu Hediyesiyle Son Buldu

Toplantıda, Silivri’de devam eden yatırımlar ve hizmet kalitesinin nasıl artırılabileceği konuları da konuşuldu. Ziyaretin sonunda, Saadet Partisi Silivri İlçe Yönetimi, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür’e ve Yönetim Kurulu’na ata tohumu hediye etti. Saadet Partisi yönetimi, CHP Silivri ekibine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.