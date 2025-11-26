Saadet Partisi'nden İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat'a Öğretmenler Günü Ziyareti
Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlere duyulan saygı ve minnet ifade edildi.
Hamdemirci, eğitim camiasının fedakâr emeklerine dikkat çekerek, “Bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, emekleri için teşekkür ediyoruz” dedi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlere teşekkür etti.
Program, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi.