Saadet Partisi'nden İSKİ Silivri Şube Müdürü Gülay Özvatan'a Ziyaret
Hamdemirci'den 'Sosyal Belediyecilik' kitabı ve Ata Tohumu hediyesi
Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı, İSKİ Silivri Şube Müdürlüğü görevine atanan Gülay Özvatan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında Silivri’deki altyapı hizmetleri, su yönetimi ve müşteri memnuniyeti konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kitap ve Ata Tohumu Hediyesi
Ziyaret sırasında Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, kaleme aldığı “Sosyal Belediyecilikte Milli Görüş Yerel Yönetim Örnekliği” adlı kitabını Gülay Özvatan’a takdim etti. Ayrıca partinin tarım vizyonunu yansıtan “Saadet Ata Tohumları” da hediye edildi.
İyi Dileklerle Tamamlandı
Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Saadet Partisi heyeti, misafirperverliklerinden dolayı Gülay Özvatan ve İSKİ personeline teşekkürlerini iletti.