Saadet Partisi'nden MHP'ye Nezaket Ziyareti

Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu, MHP Silivri İlçe Başkanlığına atanan Hakan Bakmaz ve yönetimini makamında ziyaret etti. Ziyarette, iki siyasi hareket arasındaki ülke siyasi geleneğine dayanan işbirliğin önemi vurgulanarak, gelecekte bu işbirliğin sürekliliğine dikkat çekildi.

Milli Değerlere Ortak Vurgu

Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, her siyasi partinin temel amacının ülkeye ve millete hizmet etmek olduğunu ifade etti. Milli Görüş geleneği ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin millilik anlayışının ortak bir değer taşıdığına dikkat çeken Hamdemirci, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Ziyarette ülkenin siyasi ve ekonomik meseleleri de ele alınarak fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Hediye ve Kitap Takdimi

Ziyaret sırasında Mahmut Hamdemirci, kaleme aldığı "Sosyal Belediyecilikte Milli Görüş Yerel Yönetim Örnekliği" kitabını Hakan Bakmaz’a hediye etti. Ayrıca, Saadet Partisi’nin Türk tarımını destekleme amacıyla hayata geçirdiği Ata Tohumu Projesi kapsamında, MHP ilçe yönetim kurulu üyelerine ata tohumları takdim edildi.

Konukseverliğe Teşekkür

Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı, göstermiş oldukları konukseverlik dolayısıyla MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz ve yönetimine teşekkürlerini iletti.