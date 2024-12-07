Saadet Partisi'nden Yeniden Refah Partisi'ne Ziyaret

Saadet Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu, Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyarette, Milli Görüş Hareketi’nin önemi ve bu ilkelerin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünde hayati bir rol oynadığı vurgulandı. Milli Görüş’ün, yaşanabilir bir Türkiye ve adil bir dünya için tek çıkış yolu olduğu ifade edildi.

Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, adalete olan güvenin giderek azaldığını belirterek, son dönemde İsrail’le ticareti durdurmayı savunan kişilerin tutuklanmasını bu durumun en çarpıcı örneği olarak gösterdi. Hamdemirci, “Ülkemizin adalet konusundaki vahim durumu gün geçtikçe daha da kötüleşiyor,” dedi.

Ziyarette tarım da gündeme geldi. Saadet Partisi’nin ata tohumu projesinin önemine dikkat çeken Hamdemirci, üretimin azalmasının sonuçlarının acı bir şekilde tecrübe edildiğini ve tarımın bir ülke için hayati önem taşıdığını belirtti. Türkiye’nin 1980’li yıllarda dünyada kendi kendine yetebilen dört ülkeden biri olduğunu hatırlatan Hamdemirci, “Milli Görüş iktidarında, yerli tohumlarla tarım canlanacak, tarlalarımız bereketlenecek, insanlarımız sağlıklı beslenecek ve milletimiz bu kötü durumdan kurtulacak,” dedi.

Ziyaretin sonunda, Silivri’nin ortak payda olduğu ve partiler arası iş birliğinin önemine vurgu yapılarak fikir alışverişi yapıldı. Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Başkanı Ömer Hakverdi’ye ata tohumu hediye edildi. Saadet Partisi heyeti, Yeniden Refah Partisi yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.