Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı Mahmut Arıkan oldu

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde yapılan seçimde 823 delegenin oyunu alan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, partinin yeni genel başkanı oldu.

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi, Ankara’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşti. 3 adayın olduğu genel başkanlık seçiminde 823 delegenin oyunu alan Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, partinin yeni genel başkanı oldu. Kongrede Arıkan ile genel başkanlık seçiminde Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ile eski Saadet Partisi Genel Başkanı ve YİK üyesi Mustafa Kamalak yarıştı. Seçim öncesi Divan Kurulu, Arıkan’ın 741, Birol Aydın’ın 221 delege imzasıyla başkan adayı olduğunu açıkladı. Mustafa Kamalak ise 36 oy aldı ve aday olmadı.

“Yakın tarihimizin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu dönemi yaşıyoruz”

Genel başkanlığa seçilen Mahmut Arıkan yaptığı konuşmada, “9. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Hakk en güzel hizmetleri yapmak için karar aldığımız bir kongre nasip eylesin. Recai Kutan büyüğümüz ‘Cumhuriyet tarihimiz en büyük badireli günlerini yaşıyor’ derdi. O cümle bugün 24 Kasım’da ışık tutuyor. Cumhuriyet tarihi en badireli günlerini yaşıyor. Yakın tarihimizin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu dönemi yaşıyoruz. Hepimizin omuzlarında çok büyük yükler var. 5-6 aylık bir süreç geçirdik. Saadet Partisi teşkilatları ne kadar büyük bir teşkilat olduğunu ortaya koydu. Her zaman kucaklayıcı oldu. Hiçbir zaman ötekileştirmedi. İktidarın ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda kaldırabilmek için üzerimizde olağanüstü yükler var. 81 ilde, 973 ilçemizde, 50 bin mahallemizde, 240 bin sandıkta birkaç gün sonra Bismillah diyeceğiz, çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler 1 veya 2 yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama çok yakın zamanda seçim olacakmış gibi hep beraber omuz omuza vereceğiz, en güzel zaferleri hep beraber kazanacağız" dedi.