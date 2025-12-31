Saadet Partisi Silivri'den Mekke'nin Fethi Vurgusu

Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı, Mekke’nin fethinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İslam tarihinde köklü bir dönüm noktası olan fethin, yalnızca tarihsel bir hadise değil; evrensel ahlak, adalet ve merhamet anlayışının tezahürü olduğu vurgulandı.

“Cahiliye Dönemi Sona Erdi”

Bu yıl Mekke’nin fethinin 1395’inci yılının idrak edildiği hatırlatılan açıklamada, “Mekke, İslam’ın kalbi ve merkezidir. Mekke’nin fethiyle birlikte cahiliye dönemi sona ermiş, Kâbe putlardan arındırılmıştır. Bu fetih yalnızca askerî bir zafer değil; affın, merhametin ve adaletin tarihe kazındığı büyük bir ahlak inkılabıdır” ifadelerine yer verildi.

Affedicilik ve Merhamet Vurgusu

Açıklamada, Mekke’nin fethinde öne çıkan temel değerin affedicilik olduğu belirtilerek, tarihçi John Devonport’un Müslüman oluş sürecine atıf yapıldı. Devonport’un, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’ye girişindeki tevazu ve genel af ilanından etkilenerek İslam’ı seçtiği hatırlatıldı.

“Hak Peygamberliğin En Büyük Delili”

Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı açıklamasında, “Büyük bir zaferin ardından intikam yerine genel af ilan edilmesi ve sonrasında Medine’ye dönülerek mütevazı bir hayatın sürdürülmesi, ancak hak bir peygamberin sergileyebileceği bir duruştur” değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamanın sonunda tüm vatandaşlar, düzenlenecek “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” programına davet edildi.