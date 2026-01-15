Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Hamdemirci'den Miraç Kandili Mesajı

Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek gecenin tüm İslam âlemi ve insanlık için barış, huzur ve hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hamdemirci, Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı adına tüm vatandaşların ve İslam dünyasının Miraç Kandili’ni tebrik etti.

Miraç’ın Mesajı ve Mescid-i Aksa Vurgusu

Miraç mucizesinin derin anlamlar içerdiğini ifade eden Hamdemirci, Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle sabit olduğu üzere Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Haram’dan, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa’ya götürülmesinin bu gecenin en önemli mesajlarından biri olduğunu vurguladı.

“Mescid-i Aksa İşgal Altında”

Hamdemirci açıklamasında, bugün Mescid-i Aksa’nın İsrail işgali altında olduğunu belirterek, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze’de yaşananlara dikkat çekti. İsrail’in Gazze’de büyük bir yıkım gerçekleştirdiğini ve on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hamdemirci, yaşananları “açık bir soykırım” olarak nitelendirdi. İsrail’in Lübnan ve Suriye’de de işgal alanını genişlettiğini belirten Hamdemirci, İslam coğrafyasının iç karışıklıklarla kaosa sürüklendiğini söyledi.

İslam Ülkelerine Eleştiri

İslam ülkelerinin İsrail’in saldırgan politikalarına karşı somut adımlar atmadığını savunan Hamdemirci, yapılan açıklamaların kınamanın ötesine geçmediğini, bazı ülkelerin ise İsrail ile ticari ilişkilerini sürdürdüğünü dile getirdi. Bu gidişata karşı çözümün İslam Birliği’nin kurulması olduğunu ifade etti.

“Namaz, Mü’minin Miraçıdır”

Miraç gecesinde beş vakit namazın farz kılındığını hatırlatan Hamdemirci, namazın mü’minin miracı olduğunu belirterek, dünya ve ahiret saadetine ulaşmanın yolunun hayatı Allah’ın rızasına göre düzenlemekten geçtiğini vurguladı.

Birlik ve Kardeşlik Çağrısı

Hamdemirci mesajını, mübarek gecelerin birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olması temennisiyle tamamladı.