Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci'den Regaib Kandili Mesajı

“Kandil Geceleri Manevi Muhasebe Fırsatıdır”

Regaib Kandili’nin, insanın yaratılış gayesini yeniden düşünmesi ve Yaradan ile olan bağını gözden geçirmesi için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Hamdemirci, şu değerlendirmede bulundu:

“Milletimizin ‘kandil’ olarak adlandırdığı bu mübarek geceler, yüreklerimizi ve geleceğimizi aydınlatan ışıklardır. Bu geceler; kendimizi denetleme ve değerlendirme, ilahi kudret karşısında acziyetimizin şuuruna varma, ibadet ve şükürlerimizi artırma vesilesidir. Aynı zamanda geçmişimizin muhasebesini yaparak geleceğe daha bilinçli hazırlanma imkânı sunar.”

“Birlik Ve Kardeşlik Sorunların Anahtarıdır”

Ülkemizin ve İslam âleminin yaşadığı sorunların, manevi değerlerin güçlendirilmesiyle aşılabileceğini vurgulayan Hamdemirci, birlik ve beraberlik mesajı verdi:

“İslam âleminin karşı karşıya olduğu sorunlar, bu mübarek geceleri fırsat bilerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz ve İslam kardeşliğini tesis etmemizle son bulacaktır. Manevi huzur olmadan maddi huzur olmaz.”

Mazlum Coğrafyalar İçin Dua

Hamdemirci mesajının sonunda, başta Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere mazlum İslam coğrafyalarına dikkat çekerek şu temennilerde bulundu:

“Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin ve tüm insanlığın huzurunu tehdit eden şiddetin sona ermesini; barışın, kardeşliğin ve adaletin hâkim olmasını; ülkemizin ve dünyanın geleceğinin aydınlanmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Regaib Kandili’nin, mazlum coğrafyaların kurtuluşuna ve adil bir dünyanın kuruluşuna vesile olmasını diliyorum.”

Mahmut Hamdemirci, mesajını tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni tebrik ederek tamamladı.