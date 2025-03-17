Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı'ndan Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılına Özel Mesaj

Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110’uncu yıl dönümünü kutlayarak, vatanı canları pahasına savunan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.

Çanakkale Zaferi’nin, tarihe altın harflerle kazınmış bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan teşkilat, “110 yıl önce askeri ve teknolojik gücüne güvenerek Çanakkale’ye gelenler, milletimizin iman gücü karşısında asla unutamayacakları bir ders almışlardır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Çanakkale’nin milletimizin hiçbir şart altında esareti kabul etmeyeceğinin en büyük ispatı olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Vatanın dört bir yanından gelerek bu uğurda can veren ecdadımız, milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü temellere sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Ancak bugün, Çanakkale’de bizi geçemeyen emperyalist güçler, kardeşliğimizi bozmak, ahlaki ve manevi değerlerimizi tahrip etmek için farklı yöntemler kullanmaktadır. Misyoner faaliyetleri, Avrupa Birliği kriterleri adı altında dayatılan düzenlemeler ve yerli kalkınmayı baltalamaya yönelik zihniyetler, bağımsızlığımızı tehdit etmektedir.”

Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı, Çanakkale ruhunun milli görüş ile yoğrulduğunu belirterek, “Milli Görüş; bağımsızlığın, milli ve manevi değerlerin adıdır. Teslimiyet değil, direnişin ve mücadelenin adıdır” dedi.

Son olarak, milletimizin Çanakkale’de gösterdiği şuura sahip çıkması gerektiğine vurgu yapılarak, “Çanakkale ruhu halen dimdik ayaktadır ve ‘Çanakkale Geçilmez’ diyeceğimiz günler yakındır” mesajı verildi.