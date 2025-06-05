Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İslam âleminin bayramını kutladı, toplumsal dayanışma ve adalet vurgusu yaptı. İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci imzasıyla yapılan açıklamada, hem dini değerler hem de sosyal sorunlara dikkat çekildi.

"Bayramlar, kin ve nefretin değil kardeşliğin zamanıdır"

Mesajda, bayramların insanları bir araya getiren, kırgınlıkları unutturan önemli günler olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

“Bayramlar, toplumsal dayanışmanın en yoğun yaşandığı, insanları kaynaştıran en güzel vesilelerden biridir. Rabbimizin bize ikramı olan bu günlerde, kin ve nefret bir kenara bırakılmalı; birlik, beraberlik ve yardımlaşma ön plana çıkarılmalıdır.”

"Ekonomik yanlışlar milletimizi bayramdan mahrum etti"

Açıklamada ekonomik politikaların vatandaşları mağdur ettiğine de değinilerek, özellikle dar gelirli vatandaşların Kurban Bayramı’nı buruk karşıladığı belirtildi:

“Yanlış ekonomik politikalar, milletimizi her geçen gün daha da zora sokmaktadır. Alım gücü düşen vatandaşlarımız bayram sevincinden mahrum bırakılmış, emekliler ve çalışanlar evini geçindiremez hale gelmiştir. Asgari ücretlilere Temmuz ayında ara zam yapılması, emeklilere ise insanca yaşam sunacak maaş düzenlemesi yapılması şarttır.”

"Filistin'e Türk Barış Gücü gönderilmeli"

Bayram mesajında, Filistin’de yaşanan zulüm ve İsrail’in saldırgan politikaları da gündeme getirildi:

“Kurban Bayramı’nın, başta Filistin olmak üzere tüm İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Siyonist İsrail’in saldırılarını durdurmanın yolu, İslam Birliği’nin yeniden tesisi ve Erbakan Hocamızın yaptığı gibi Filistin’e Türk Barış Gücü gönderilmesiyle mümkündür.”

"Adil bir dünya mümkündür"

Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı, mesajını şu temenniyle sonlandırdı:

“Saadet Partisi iktidarında, Filistin’in özgürlüğüne kavuşacağına ve adil bir dünyanın kurulacağına olan inancımız tamdır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.”

