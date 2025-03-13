Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı'ndan Yeşilay Derneğine ziyaret

Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci önderliğinde 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Silivri Yeşilay Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Dernek Başkan Yardımcıları Şaban Yaşar ve Latif Umuç ile bir araya gelinerek, dernek mensuplarına çalışmalarında başarı temennilerinde bulunuldu.

BAĞIMSIZLIK SEFERBERLİĞİ VE YEŞİLAY'IN ÖNEMİ VURGULANDI

Ziyarette konuşan Yeşilay Dernek Başkan Yardımcısı Şaban Yaşar, Yeşilay'ın geçmişten bugüne gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Özellikle uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede yürütülen "Bağımsızlık Seferberliği" çalışmalarına değinen Yaşar, gençleri ve toplumu bilinçlendirme noktasında Yeşilay'ın misyonunu aktardı.

SAADET PARTİSİ'NDEN GENÇLER VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VURGUSU

Ziyaret sırasında söz alan Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, Yeşilay'ın toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir kurumun değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Hamdemirci, “Saadet Partisi'nin ‘Önce Ahlak ve Maneviyat' anlayışının günümüzde daha da iyi anlaşıldığını görüyoruz. Gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele etmek en öncelikli vazifemizdir. Saadet Partisi iktidarında, bu mücadeleyi en üst seviyeye çıkaracağız” dedi.

ATA TOHUMU VE SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Ziyaretin sonunda, İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, Saadet Partisi'nin tarımsal kalkınmaya yönelik büyük projesi olan ‘Ata Tohumu' hakkında bilgi verdi. Ayrıca kendi kaleme aldığı ve yerel yönetimler konusunda önemli bir kaynak niteliği taşıyan "Sosyal Belediyecilikte Milli Görüş Yerel Yönetim Örnekliği" kitabını Dernek Başkan Yardımcıları Şaban Yaşar ve Latif Umuç'a hediye etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve Yeşilay'ın 1920'den bu yana topluma sunduğu hizmetlerin öneminin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi. Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı, misafirperverliklerinden dolayı Yeşilay Derneği yetkililerine teşekkür etti.