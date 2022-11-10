Saat 09.05'te Sakarya'da hayat durdu

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yıl dönümünde Sakarya'da saat 09.05'te hayat durdu. Onlarca insan siren sesiyle saygı duruşuna geçti.

Saat 09.05'te Sakarya'da hayat durdu
Editör
EditörEditör
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Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıl dönümünde Sakarya’da saat 09.05’te hayat durdu. Onlarca insan siren sesiyle saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümünde tüm ülkede olduğu gibi Sakarya’da da saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm şehirde çalan sirenle birlikte hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Demokrasi Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Gar Meydanı’nda bulunan insanlar saygı duruşuna geçti.

Saat 09.05'te Sakarya'da hayat durdu
Saat 09.05'te Sakarya'da hayat durdu
Saat 09.05'te Sakarya'da hayat durdu