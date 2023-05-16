Saat kulesine tırmanan gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

Ankara'da bir kişi, yaklaşık 30 metrelik saat kulesine tırmanarak çıktı. Kulenin tepesinde tehlikeli hareketler sergileyen duyarsız gencin hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Saat kulesine tırmanan gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Ankara’da bir kişi, yaklaşık 30 metrelik saat kulesine tırmanarak çıktı. Kulenin tepesinde tehlikeli hareketler sergileyen duyarsız gencin hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde yer alan saat kulesine tırmanan bir gencin hareketleri yürekleri ağza getirdi. Sürünerek çıktığı 30 metrelik kulenin tepesinde canını hiçe sayarak anlamsız hareketler sergileyen genci aşağı inmesi için arkadaşları ikna ederken, korku dolu o anlar çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu.