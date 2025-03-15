Saatlerce Elektrik Olmayacak!

İstanbul Silivri’de 16 Mart ile 18 Mart 2025 tarihleri arasında bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte etkilenecek mahalleler ve detaylar…

Silivri’de planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri gerçekleşecek. İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri gözetilerek yapılacak kesintiler, mahalle sakinlerini yakından ilgilendiriyor. BEDAŞ’ın duyurusuna göre, kesintiler 16 Mart, 17 Mart ve 18 Mart tarihlerinde saat 09:00 ile 15:00 arasında uygulanacak.

Hangi Mahallelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?

16 Mart 2025 (09:00 - 15:00)

Selimpaşa Mahallesi: 6043., 6060., 608., 6162., 6205. Sokakları

17 Mart 2025 (09:00 - 15:00)

İsmetpaşa Mahallesi: Dobra, Duman, Gülbahar, Gülnaz, Günbakan, Hazan, Mareşal, Ulukan, Yasemin, Özel sokakları

Mimar Sinan Mahallesi: Doğuş, Erbaa, Hazal, Kırçeşme, Mahmut İkinci, Medeni, Nurettin Çamlıdağ, Süleyman Aygen, Uyguç, Uğur Dündar, Çayırdere, İlknur, İnönü, Ali Kahraman, Aydan, Denizaltı, Doktor Tahsin Yusufoğlu, Ferit Gündoğan, Hasan Üstün, Kamer, Profesör Muammer Aksoy, Serap, Ulaş, İnci, Şehit Mehmet Duraca sokakları

Çatalca - Ovayenice Mahallesi: Beşer Çıkmazı, Düldül, Dicle, Özçınar sokakları

Gümüşyaka Mahallesi: Aldeniz, Algür, Alperenler, Cahit Arf, Demirkent Çıkmazı, Ertuğrulgazi, Esinti, EtiMesgut, Fatih, Gençosman, Geylani, Gölyaka, Görnek, Gülcan, GüçlüKonak, Hızırreis, Hulusi Çıkmazı, Hikmet, Hisarcık, Kahta, Kalecik, Konuralp, Medeniyet, Muradiye, Muratpaşa, Musa, Mustafa Fevzi Çakmak, Niksar, Ulueren, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yegane, Zile, Çanakkale, Çatalpınar, Çavdarhisar, Özalp, Şehit Abdurrahman Ay sokakları

18 Mart 2025 (09:00 - 15:00)

Gazitepe Mahallesi: Akyurt, Arnavutlar, Bahçeler, Balcıoğlu, Demirsoy Çıkmazı, Fabrikalar, Havuz, Kantar Yolu, Karasinan, Mehteran, Paşabahçe, Velibey, Çobanoğlu Çiftliği, Şahin Özer, Şemsiye sokakları

Balaban Mahallesi: Adivar, Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ataman, Atölye, Ağaçdere, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Binektaşı, Doğanşah, Erbil, Fahri, Güldane, Karabağlar, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Tekinsoy, Tirebolu, Yaverbey, Çamlıktepe, Çardak, Çağrı, Çorlu sokakları

Mimar Sinan Mahallesi: Medeni, Mimar Sinan sokakları

Sancaktepe Mahallesi: Amaç Çıkmazı, Mimar Hayrettin, Parsel, Tirebolu, Çamlıktepe sokakları

İsmetpaşa Mahallesi: Gölet sokakları

Fener Mahallesi: Araç, Bekir Sıtkı Say, Dizdar, Keramet, Münifpaşa sokakları

Kadıköy Mahallesi: Armada Çıkmazı, Asaf, Ayla, Bal, Batı Çıkmazı, Başvekil, Coşkun Çıkmazı, Damatışı, Dağtepesi, Dramali Çıkmazı, Gemici, Hatboyu, Kadıköy Bağları, Karpuzoğlu, Kavak Çeşme, Kumtepe, Lalezar, Nalan Çıkmazı, Olcay Özcan, Orman, Ortakent, Ovacık, Çarkıfelek, Çarşıarkası, Çayırova, Çayırçimen, Üzel Çıkmazı, İkbaliye, Şinasi sokakları

Hürriyet Mahallesi: Afacan, Ahenk, Alinteri, Asma Çıkmazı, Ballica, Bayır, Başaran, Berrak Selen, Beykoz, Boran, Buğrahan, Celil, Deren, Enes, Flamingo, Firdevs, Görgülü, Gözlem, Gülbaba, Gülbahçe, Güniz, Güzelbahçe, Haşmet, Hutbe, Kavaklı, Kırlar, Köse, Seher, Soylu, Terzi, Zembil, Çankaya, Üstündağ, İlkbahar, İlkbahçe, İncekum, İspir, Şenler sokakları

Elektrik Kesintisi Nedeni

Silivri’de gerçekleştirilecek olan bakım ve yenileme çalışmaları, trafik hatları, trafo merkezleri (TM) ve havai hatların yenilenmesi ve ekonomik ömürlerinin tamamlanması sebebiyle yapılacak.

Yetkililer, elektrik kesintilerinin planlanan saatlerde başlayıp biteceğini belirtirken, mahalle sakinlerinin tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı.

Silivri’de Yaşayanlar Ne Yapmalı?

Elektrikle çalışan cihazlarınızı planlanan kesinti saatlerinden önce şarj edin.

Gıda saklama koşullarına dikkat edin ve buzdolabınızı mümkün olduğunca az açın.

Kesintiden etkilenebilecek iş yerleri ve esnaflar, alternatif enerji kaynakları (jeneratör) kullanmayı düşünebilir.

Kesinti süresince elektrikle ilgili acil durumlar için BEDAŞ müşteri hizmetlerine 186 numaralı telefon hattı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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