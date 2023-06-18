Saatlerce sürecek kesintiler devam edecek

19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 19/06/2023 09:00:00 - 19/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 19/06/2023 09:00:00 - 19/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, BASIN, BOĞAZİÇİ, DENİZALTI, DİNÇER CEBECİ, GÜRSU, HEMŞİN, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PARK, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SARAYKÖY sk bölgelerinde 19/06/2023 09:00:00 - 19/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, EFE, GÖKHAN, HORON, KADI, KELTEPE, MECLİS, UĞURLU, ZEYBEK, ÇOBANOĞLU sk bölgelerinde 19/06/2023 13:00:00 - 19/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 HAZİRAN 2023 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7039., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN, OĞUZ ARAL sk bölgelerinde 20/06/2023 09:00:00 - 20/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 20/06/2023 09:00:00 - 20/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 20/06/2023 09:00:00 - 20/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, AKIN, ALP, ATA, BAHÇE, DEMET, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAYE, GAZİ EMİR, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, SARAY, SULTAN, TELLİ, TEZCAN, ULUS, İSMAİL TAN, ŞEYDA sk / SEMİZKUMLAR mah HAYRAT sk / YENİ mah AKÖREN, AZA ÇIKMAZI, CESUR, HASAN REMZİ ÖZALP, TÜRKÜN, VARNALI, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 20/06/2023 13:00:00 - 20/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.