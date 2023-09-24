Saatlerce sürecek kesintilere hazır olun!

25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah ANADERE, BABA, BAHAR, DARENDE ÇIKMAZI, DARÜŞŞAFAKA, DARÜŞŞİFA, DAVUTPAŞA, GELEVRİ TEPESİ ÇIKMAZI, HAVUZLAR, HAŞHAŞ, KARLAMA, KAVAKLIZADE, KOZALAK, KUŞLUK, MONDROS, OKUSUN, ÇEŞNİ, ÖZDERE sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah ELİF sk bölgelerinde 25/09/2023 10:00:00 - 25/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, ATÖLYE, BAHÇEKÖY, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, MİMAR HAYRETTİN, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 25/09/2023 10:00:00 - 25/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah SEDEF sk bölgelerinde 25/09/2023 13:00:00 - 25/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.