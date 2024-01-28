Saatlerce sürecek kesintilere hazır olun

29 OCAK 2024 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7020. sk bölgelerinde 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, VARNALI sk bölgelerinde 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah SAĞANAK sk bölgelerinde 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah HAYRAT sk / YENİ mah AZA ÇIKMAZI, CESUR, HASAN REMZİ ÖZALP, TÜRKÜN, VARNALI, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, BEYPAZARI, DOMANİÇ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, HÜSUMET ÇIKMAZI, IŞILAY ÇIKMAZI, KIRKAHVESİ, KONURALP, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, PAZARLAR, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, ÇAVDARHİSAR, İZZET sk bölgelerinde 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN ÇANTA mah ASLANAĞZI sk bölgelerinde 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 29/01/2024 09:00:00 - 29/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah TRABLUSGARP BULVARI sk bölgelerinde 29/01/2024 13:00:00 - 29/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.