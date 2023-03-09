Saatlerce sürecek Planlı kesintilere hazır olun!
BEDAŞ, Yatırım, bakım onarım ve ekonomik ömür yenileme çalışmaları kapsamında yarın ve hafta sonunu kapsayan planlı elektrik kesintileri yapacak. Yer yer 8 saate kadar sürecek elektrik kesintilerinden etkilenecek mahalle ve sokaklar şöyle
10 MART 2023 CUMA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, TİREBOLU, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 10/03/2023 09:00:00 - 10/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BULANCAK, EKBER, GENÇOSMAN, GÖLYAKA, GÜVENEL ÇIKMAZI, MEDENİYET, RAŞİT ÇIKMAZI, SULUSARAY, SİVEREK, TOPÇAM, TÜZÜN ÇIKMAZI, ZAĞNOSPAŞA sk bölgelerinde 10/03/2023 09:00:00 - 10/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/03/2023 09:00:00 - 10/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah CAMBAZTEPE, HACI NURETTİN AKBULUT, KILIÇ, KINALI VADİ, MUHTEŞEM, REHBER, UYUM, ŞADİ, ŞENAY sk bölgelerinde 10/03/2023 09:00:00 - 10/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk bölgelerinde 10/03/2023 09:00:00 - 10/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, AKSU, ALTIEVLER, ALTINKUM, ARALIK, ASYA, BÜYÜKYALI, DAĞÇİLEĞİ, DAĞÇİÇEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, FISTIK, GÜMÜŞYAKA, KARAKOÇ, KAYIN, KUŞDİLİ, MEŞGALE, NİSANUR, PALANDÖKEN, SONGÜL, SPOR, SÜNGÜ ÇIKMAZI, YAPI, ÇAYHANE, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, İNANIR, İSMİNAZ sk / GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, AYDINCIK, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BATTALBEY, BAYRAMÖREN, BEYŞEHİR, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, DAĞLALESİ, DERİNCE, DRAMAN, DİLOVASI, EBRULİ, EMEKTAR, EMİRSULTAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HASANKEYF, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAYEL, KARAÇOBAN, KOCASİNAN, KURŞUNLU, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MELİKGAZİ, MEMDUHOĞLU, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTAĞ, OTELLER, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SAMANDAĞ, SARAYBURNU, SARAYÖNÜ, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, SİMKENT, TARLACIK ÇIKMAZI, TARSUS, TAŞEVLER ÇIKMAZI, TELAĞACI, TELSİZ, TOROSLAR, VEZİRKÖPRÜ, YALIKÖY, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, YURTSEVEN, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ZEYLAN, ZEYNEP, ÇAVDARLI, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 10/03/2023 10:00:00 - 10/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah DAĞÇİLEĞİ, YAPI, BÜYÜKYALI sk / GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI sk bölgelerinde 10/03/2023 10:00:00 - 10/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, RUMUZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜRETKEN, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 10/03/2023 13:00:00 - 10/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7039., 7144., ABDÜLHALİK RENDA, ERKİN BALABAN, OĞUZ ARAL sk bölgelerinde 10/03/2023 16:00:00 - 10/03/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.