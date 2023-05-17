Saatlerde sürecek kesintilere hazır olun!

18 MAYIS 2023 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk bölgelerinde 18/05/2023 01:00:00 - 18/05/2023 05:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 18/05/2023 09:00:00 - 18/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİ KALFA, DERİN, DUYGU, TUNÇ, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 18/05/2023 09:30:00 - 18/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALTIN, BERRAK, BİZİM, DERİN, ERCİYES, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, KOSOVA, MEHMET YILDIZ, TEPEÜSTÜ, TURGUT ÖZAL, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 18/05/2023 09:30:00 - 18/05/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7050., DEREBOYU, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 18/05/2023 13:00:00 - 18/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

19 MAYIS 2023 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ARABACI, BURGU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZDERE, EŞREFOĞLU, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SEHER YILDIZI, SÖĞÜT PINAR, ÖZAY sk bölgelerinde 19/05/2023 09:00:00 - 19/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

