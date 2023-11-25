Saatte 100 kilometre hızla esecek AFAD ve Valilik uyardı

AFAD ve Sakarya Valiliği yarın şehir genelinde 100 kilometre ve üzeri hızla esmesi beklenen tam fırtına için vatandaşları uyardı.

AFAD ve Sakarya Valiliği bugünden itibaren başlayan ve yarın şiddetini artırması beklenen fırtınaya karşı uyardı. AFAD tarafından Sakaryalı vatandaşların telefonlarına gönderilen kısa mesajda, “Meteorolojiye göre ilinizde yarın kuvvetli ve tam fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun” ifadeleri yer aldı.

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise, “Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın, bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, 26.11.2023 (Pazar) günü sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.