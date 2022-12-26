Sabah namazı buluşmaları çocuklar ile daha güzel

Derince’de pazar günleri düzenlenen sabah namazı buluşması, bu kez Çenedağ Mahallesi Cımbızlar Camii’nde gerçekleşti.

Derince’de her pazar farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşması bu kez Çenedağ Mahallesi’nde yer alan Cımbızlar Camii’nde gerçekleşti. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği sabah namazı buluşmasına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Müftüsü Mecit Amil, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı buluşmasına değinen Başkan Aygün, “Derince İlçe Müftülüğümüzle birlikte düzenlediğimiz sabah namazı buluşmalarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin sabah namazına katılımlarından ve yaşadıkları heyecana şahitlik etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.

Cımbızlar Camii’ndeki program hep birlikte kılınan sabah namazının ardından dualar ve sohbet ile devam etti.