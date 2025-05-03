Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Sarıdayı Köyü’nde Sabah namazında köylülerle bir araya geldi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ’Sabah Namazı Buluşmaları’ kapsamında anlamlı bir program daha gerçekleştirildi. Sabah namazını Sarıdayı Köyü Camii’nde köy halkıyla birlikte eda eden Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Kaymakam Kahraman’ın samimi yaklaşımı köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş da katılarak Kaymakam Kahraman’a eşlik etti. Güvenlik güçlerinin vatandaşlarla iç içe olduğu buluşma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Sabah Namazı Buluşmaları’nın, ilçedeki tüm köylerde ve mahallelerde devam edeceği ve vatandaşların yerinde dinlenmesinin sürdürüleceği bildirildi.