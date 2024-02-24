Sabah yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sabah yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi

Sabah yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sabah yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Aygöl, mesai saatleri harici çarşıda yaptığı sabah yürüyüşlerinde esnaflarla bir araya geliyor. Attığı adımda halkın sevgisiyle, saygısıyla karşılaşan Vali Aygöl herkesin derdine çözüm üretmeye devam ediyor.

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Evli bir çift ile karşılaşan ve bu anı sosyal medyasından paylaşan Vali Aygöl, "Günaydın. Sabahın hayır duası ile başlayabilmek ne büyük nimettir. Sizler için Bilecik için ben hep burada sizin yanınızda olacağım’’ sözlerine yer verdi.