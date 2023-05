Sabahın ilk ışıklarında nehir kenarına akın ettiler

Edirne’de 5 Mayıs Cuma günü dev ateşin yanmasıyla başlayan Kakava ve Hıdırellez şenlikleri gün ağarıncaya kadar aralıksız olarak devam etti. Sabaha kadar devam eden eğlencenin ardından, tutulan dilekler Tunca Nehri’ne atıldı ve ağaçlara bağlandı. Kendini müziğin ritmine kaptıran yerli ve yabancı binlerce kişi renkli görüntüler oluşturdu. Kakava coşkusu yaşayan binlerce vatandaş, sabahın ilk ışıklarında soluğu nehir kıyısında aldı.

Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez şenliklerinde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden gelen on binlerce ziyaretçi Edirne’ye akın etti. On binlerce ziyaretçinin katılımıyla Cuma günü Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayan şenlik, Cumartesi sabah saatlerine kadar coşku dolu kutlamalarla devam etti.

Ritüele göre evlerinin kapılarına asmak için nehir kenarındaki ağaçlardan yeşil dallar koparan vatandaşlar, güneş doğana kadar gönüllerince eğlendi.

Yerli ve yabancı binlerce kişi Tunca Nehri kıyısında davul zurna eşliğinde göbek attı. Edirneli vatandaşların yanı sıra turistlerin de 9/8 Roman havaları eşliğinde saatlerce süren eğlenceleri, ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı.

Eşi ve arkadaşıyla birlikte Eskişehir’den şenliklere gelen Fatih Sünger, uzun zamandır bu şenliğin hayalini kurduklarını, baharı bereketiyle, güzelliğiyle karşıladıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi.

Daha önce bu şenliği çok kez duyduğunu ve ilk kez katıldığını sağladığını söyleyen Ankara’dan gelen Mehtap Dönmez, çok eğlenceli ve keyifli olduğunu belirtti.

Eşi ile birlikte motosikletle seyahatlere çıktıklarını ve şimdiki duraklarının Kakava şenlikleri olduğunu söyleyen Dilek Candar, tüm ritüelleri gerçekleştirdiklerini ve son olarak da dileklerini Tunca Nehri’ne attıklarını ifade etti. Böyle bir organizasyonun uluslararası çapta olması gerektiğini söyleyen Candar, yoğun kalabalığı görünce çok şaşırdığını ama bir o kadar da mutlu olduğunu aktardı.

Şenlikleri çok beğendiklerini ve geceyi Edirne’de geçirdiklerini aktaran Melek-Özkan Ormancı çifti de etkinliklere katıldıklarını, ciğer yediklerini ve son olarak da dileklerini nehre attıklarını belirtti.

İstanbul’dan gelen Anitilsel Berk, "Kilitlerimizi açtık, gül goncalarımızı, mumlarımızı ve dileklerimizi suya bıraktık. Büyük bir heyecan ve coşku ile buradayız. Çok heyecanlıyım. Kalabalık ve güzel bir enerji var. İnşallah herkesin dilekleri kabul olsun. Geceden geldik. Ciğer ile başladık. Daha sonra bu alana geldik. Göbek attık ve sabahı dört gözle bekleyip nehir kenarına geldik" dedi.