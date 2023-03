Sabahın köründe belediye binasını sarıp kontak kapattılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde onlarca minibüsçü, güzergahlarında yapılan değişiklikler ve TETUS sistemiyle ilgili sorunlar iddiasıyla kontak kapatıp araçlarıyla CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde eylem gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan S.S. 49 Nolu Tekirdağ Şehiriçi Yolcu Taşıma Kooperatifine bağlı şoförler, güzergahlarda yapılan değişiklikler ve TETUS sistemindeki sorunlar iddiasıyla toplanıp minibüsleriyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasına geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasının girişinde kontak kapatan minibüsçüler, UKOME’de alınan kararların haksızlığa neden olduğunu ifade ederken durumun düzeltilmesini talep etti. Minibüsçülerin eylemi, devam ederken geçen bir saat süre boyunca Büyükşehir Binasından hiçbir yetkili binadan çıkıp açıklama yapmadı.

"Haksız karar aldılar"

Kooperatif Başkanı Yasin Güler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalıştığımız güzergahlarda bazı sistemler geliştirildi. Bu sistem, belediyenin taşıdığı her yolcu, her ücretsiz yolcu ve elektronik ücretle taşınan yolcuların aynı şekilde belediye adına taşınan sisteme 2016 yılında geçiş yaptık. Bu sistem İstanbul İzmir dahil birçok büyükşehirde mevcut. 2016 yılında TETUS sistemi ile şuanda taşınan her yolucuyu belediye adına taşıyoruz. Diğer büyükşehirlerde bulunduğu gibi bizim büyükşehrimizde de var. 2016 yılının sonunda bu sisteme geçiş yaptık. Elektronik toplama sistemine geçmeden hiç bir şekilde hat güncellemesi, uzatılması yapılmayacağı söylenmişti. Tabir yerindeyse bir karış yer dahi verilmemesiydi. Bizde bu istikamette o günün şartlarıyla araçlarımızı bu sistemi satın aldık. Cuma günü yapılan UKOME toplantısında iki kooperatife haksızlık yapılarak alınan 2 karar var. Adrese teslim alınan iki karar var. Bu kararlara karşıyız. 2016 yılından bu yana minibüsçüler bu sisteme girmek zorunda bırakıldı. Hat güncellemeleri ve uzatmaları her zaman gereklidir. Bunların örnekleri Türkiye’de her yerde var. Burada haksız bir şekilde bu sisteme girmeden haksız karar alınmıştır. Bu kararın haksız olduğunu düşünüyoruz. Belediye başkanından bu konuyla alakalı açıklama bekliyoruz" dedi.

Minibüsçüler cezalardan şikayetçi

Minibüsçülerden Şakir Özçelik ise, “Araba doluyor alamayız diyorum. Hemen belediyeye şikayet. Belediyenin bunun üzerine çökerek bize bir işkence yapmasının bir anlamı var mı? Bana milyonlarca borç yaptırmışsınız, bunu almadım ceza, şunu yapmadım ceza. TETUS sisteminde çalışıyoruz, halk otobüsüyüz ayakta yolculuğa ceza geliyor. Belediye senin araban 70 kişi 100 kişi taşıyor. Sana neden ceza yazılmıyor. Ben de belediye otobüsüyüm sen de belediye otobüsüsün” diye tepki gösterdi.