Sabahları Limonlu Su İçmenin Faydaları Şaşırtıyor!

Limonlu su neden bu kadar etkili?

Sabahları aç karnına içilen limonlu su, vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu su dengesini sağlarken, metabolizmayı da harekete geçiriyor. Diyetisyenler, özellikle kilo vermek isteyenlere bu yöntemi tavsiye ediyor. C vitamini bakımından zengin olan limon, sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda inatçı yağların yakımını da hızlandırıyor.

Yağ yakımını destekliyor, toksinleri temizliyor

Az kalorili ve iştah kontrolüne yardımcı limonlu su, karaciğeri temizleyerek vücudu toksinlerden arındırıyor. İdrar söktürücü etkisi sayesinde ödemin atılmasına da katkı sağlıyor. Uzmanlar, düzenli olarak sabahları tüketilen limonlu suyun, obeziteye bağlı inflamasyonun azalmasında da etkili olduğunu belirtiyor.

Ne kadar tüketilmeli?

Uzman görüşlerine göre; bir litre suya yarım limon oranında ekleme yapılması ideal. Limonlu suyun gün içerisinde azar azar tüketilmesi öneriliyor. Aşırıya kaçılmadan, düzenli ve dengeli şekilde tüketildiğinde etkisi daha fazla görülüyor.

Limonlu su nasıl hazırlanır?

Bir litre suya 1-2 adet limon dilimlenerek eklenir. Limonların suyun içinde en az 15-30 dakika beklemesi önerilir. Daha ferah bir tat için içerisine birkaç nane yaprağı ya da bir dilim salatalık da eklenebilir.

Sağlıklı yaşam için ek tavsiye:

Limonlu su tek başına mucize değildir. Etkili bir sonuç için düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yürüyüş gibi alışkanlıklar da günlük rutine dahil edilmelidir.

Not: Herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin limonlu su tüketimi öncesinde doktora danışmaları önerilir.