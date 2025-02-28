Sabiha Gökçen Havaalanı'na tek hat üzerinden 24 saat ulaşım

Gebze ve İzmit’ten Sabiha Gökçen Havaalanı’na ulaşımı sağlayan 250 ve 250G numaralı hatlar tek bir hatta birleştirildi. İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havaalanı’na ulaşımı sağlayacak Hat 250, 1 Mart Cumartesi günü itibariyle yeni güzergahında 7/24 yolcu taşıyacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ve İzmit’ten Sabiha Gökçe Havaalanı’na ulaşım sağlayan 250 ve 250G hatlarını birleştirdi. Buna göre, 1 Mart Cumartesi günü itibariyle 250G numaralı Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı hattı ile 250 numaralı İzmit Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı hattı, tek hat üzerinden ulaşım sağlayacak. Böylece 250 numaralı otobüsler, İzmit Otogar ile Derince-Körfez-Dilovası-Gebze hattı üzerinden yolculularını Sabiha Gökçen Havaalanı’na ulaştıracak. Sabiha Gökçen’e giden tek hat, her 30 dakikada bir 7/24 kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşlar, güzergah üzerinden otobüse binmek isterse ve Kocaeli Kartı da yok ise sürücü tarafından ücretli tek kullanımlık bilet verilerek yolcuların seyahat etmeleri sağlanacak.