Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm kalkış seferleri iptal edildi. Konuyla ilgili olarak, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’den (HEAŞ) yapılan açıklamada, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı olan uçuşlar iptal edilecek olup, 6 Şubat 2023 tarihindeki uçuşlarda yüzde 50 oranında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.