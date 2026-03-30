Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
İstanbul'daki olumsuz hava şartları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle aksaklıkların yaşandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar sabah saatlerinden itibaren normale döndü.
Dün sabah saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda, Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde etkili olan meteorolojik olumsuzluklar nedeniyle dünkü uçuşlarda kısıtlamaya gidileceği duyurulmuştu. Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda sefer iptal edilmiş; yolcular uzun süre beklemek durumunda kalmıştı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan alınan bilgiye göre bu sabah saatlerinden itibaren iniş ve kalkışlar normale dönerken, yurt içi ve yurt dışı uçuşlar yeniden yapılmaya başladı. Ekiplerin pist çevresinde yürüttüğü çalışmaların tamamlanması ve görüş mesafesinin yeterli düzeye ulaşmasıyla, seferlerin gün boyu aksamadan devam etmesi bekleniyor.